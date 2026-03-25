Rissa e feriti violenza tra la gente nei pressi della stazione di Brindisi | fermato un giovane

Nella zona vicino alla stazione ferroviaria di Brindisi si è verificata una rissa tra gruppi di extracomunitari, che ha provocato alcuni feriti. Dopo l’episodio, le forze dell’ordine hanno fermato un giovane straniero coinvolto nella colluttazione. La situazione si è risolta con l’arresto e il successivo trasferimento del ragazzo in caserma. Sul luogo sono intervenuti agenti per gestire la folla e ricostruire l’accaduto.

Maxi rissa tra extracomunitari a due passi dalla stazione ferroviaria di Brindisi: dopo la gazzarra sono scattate le manette ai polsi di un giovane straniero, coinvolto nella zuffa e rimasto ferito. L'uomo è stato fermato dalla Polizia. Sul volto i segni evidenti della colluttazione, avvenuta nei pressi di un chiosco sotto gli occhi di numerose persone. Calci e pugni, poi l'intervento delle forze dell'ordine ha posto fine al litigio, che stava ulteriormente degenerando, mettendo a repentaglio anche l'incolumità dei passanti. Originata per futili motivi, alimentata da un bel po' di alcool in corpo, la scazzottata sarebbe scoppiata dinanzi al chiosco, per poi proseguire in piazza Crispi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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