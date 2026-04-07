Martedì 7 aprile 2026, una sparatoria nei pressi del consolato di Israele a Istanbul ha provocato la morte di almeno tre persone e il ferimento di due agenti di polizia. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da diplomatici e residenti, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili dell’attacco. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Almeno persone sono state uccise e due agenti di polizia sono rimasti feriti oggi, martedì 7 aprile 2026, nel corso di una sparatoria avvenuta vicino al consolato di Israele a Istanbul, in Turchia. La notizia è stata confermata dal ministro degli Interni turco, Mustafa Çiftçi, all’agenzia di stampa ufficiale Anadolu, secondo cui le vittime avevano aperto il fuoco contro gli agenti, che hanno riportato soltanto ferite lievi. Al momento, a causa della crisi dei rapporti tra Ankara e Tel Aviv, non vi sono diplomatici israeliani di stanza in Turchia. La sparatoria, secondo l’agenzia di stampa ufficiale turca, è avvenuta davanti al complesso residenziale Yap? Kredi Plaza, nel quartiere di Be?ikta? a Istanbul. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Turchia: tre morti e due feriti in una sparatoria nei pressi del consolato di Israele a Istanbul

Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul. "Tre morti e due feriti"Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città.

Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a IstanbulColpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città.

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