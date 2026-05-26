Schianto devastante tra auto e moto | centauro elitrasportato in gravi condizioni

Un incidente tra auto e moto si è verificato lunedì 25 maggio a Glorenza, in Alto Adige. Dopo un sorpasso, i veicoli sono entrati in collisione frontale, causando la caduta del motociclista sull’asfalto. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno lavorato per estrarre il ferito e stabilizzarlo. La strada è rimasta chiusa per diverse ore durante le operazioni di soccorso.

Un sorpasso, poi l’impatto violentissimo e il corpo del motociclista scaraventato sull’asfalto. Sono stati minuti drammatici quelli vissuti nella mattinata di lunedì 25 maggio a Glorenza, in Alto Adige, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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