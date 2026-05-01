Schianto sulla Piceno Aprutina Auto finisce contro moto al Marino In gravi condizioni il centauro

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Piceno Aprutina, vicino alla frazione di Marino del Tronto. Un’auto ha tamponato una moto, provocando gravi conseguenze per il motociclista coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il centauro in condizioni critiche in ospedale. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Sono gravi le condizioni di un motociclista vittima di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Piceno Aprutina all’altezza della frazione di Marino del Tronto. L’uomo di 41 anni, in sella alla sua motocicletta, è andato a sbattere contro una Mercedes e per le conseguenze del violento impatto è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. E’ sempre stato cosciente, ma preoccupano le fratture che, secondo i primi accertamenti, avrebbe riportato nel sinistro. Ferito leggermente anche il conducente 46enne della vettura di grossa cilindrata, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per accertamenti; le sue condizioni non destano preoccupazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto sulla Piceno Aprutina. Auto finisce contro moto al Marino. In gravi condizioni il centauro Notizie correlate Massa: scontro auto-moto nel viale Roma, centauro in gravi condizioniMASSA (MASSA CARRARA) – Grave incidente stradale stasera, 24 aprile 2026, a Massa. Leggi anche: Violento schianto tra auto e moto, centauro finisce in ospedale | FOTO Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Schianto lungo la provinciale Piceno Aprutina, grave un motociclista; Terribile schianto in zona Marino, motociclista in codice rosso; Ascoli Piceno - Auto contro moto a Marino del Tronto, interviene eliambulanza; Violento impatto tra auto e moto, una persona ferita in modo grave. Schianto lungo la provinciale Piceno Aprutina, grave un motociclistaÈ in condizioni serie un motociclista 41enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Piceno Aprutina, nei pressi dell'incrocio per Marino ... ansa.it Ascoli Piceno - Auto contro moto a Marino del Tronto, interviene eliambulanzaGrave incidente nel pomeriggio sulla Piceno Aprutina, all’altezza del bivio di marino del Tronto.Per cause in fase di accertamento una moto e una Mercedes sono entrate in collisione frontalmente. Comp ... veratv.it Quest’oggi è stato un vero onore ricevere l’onorificenza di Negozio storico sul territorio di Ascoli Piceno, dal sindaco marcofioravanti e da tutta l’amministrazione comunale official_comuneap! Povero me! Il Bazar dell'Assassino Via Piceno Aprutina 37 - facebook.com facebook