Un autobus scolastico è stato investito da un treno in Belgio, a Buggenhout nelle Fiandre. Sette bambini erano a bordo. L’incidente è avvenuto mentre il bus attraversava un passaggio a livello. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei minori o sulle cause dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulla presenza di feriti o decessi.

Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre. A riportare la notizia è il quotidiano Le Soir, secondo cui ci sarebbero diverse vittime e numerosi feriti. L’impatto è avvenuto intorno alle 8.15 del mattino. Restano però ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incidente, ora al centro delle indagini avviate dalle autorità belghe. Dalle prime ricostruzioni, e in particolare dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza citate dai media locali, emerge che il passaggio a livello fosse chiuso al momento del devastante impatto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Schianto choc in Belgio: treno travolge un autobus scolastico su cui viaggiavano sette bambini

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