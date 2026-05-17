Nelle prime ore di oggi, nel centro di Bangkok, un treno merci ha investito un autobus sulla linea ferroviaria principale. L’impatto ha causato l’incendio del veicolo e ha portato alla morte di almeno otto persone, mentre più di trenta sono rimaste ferite. La circolazione ferroviaria e stradale nella zona è stata interrotta, e le autorità stanno investigando sulle cause dell’incidente. Testimoni riferiscono di aver visto il momento dell’impatto e dei tentativi di evacuazione immediata.

Grave incidente nel centro di Bangkok, dove uno scontro tra un treno merci e un autobus ha provocato almeno otto morti e oltre trenta feriti. Dopo l’impatto il mezzo pubblico ha preso fuoco, generando un vasto incendio che ha coinvolto anche altri veicoli presenti nell’area. A riferire il bilancio è stata la polizia thailandese. Secondo quanto dichiarato dal capo della polizia di Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, almeno 35 persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi. L’impatto al passaggio a livello. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 16 maggio 2026 in un trafficato incrocio della capitale thailandese, attraversato ogni giorno da migliaia di veicoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Treno travolge un autobus e prende fuoco: morti e feriti

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