Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Perugia. La vittima era a bordo di una moto quando si è verificato lo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia e agli amici.

Cantalupo di Bevagna (Perugia), 25 maggio 2026 – Un’altra tragedia della strada. Un ragazzo di 26 anni, Giorgio Alberto Savini, è morto nella mattinata di oggi, 25 maggio, per le conseguenze di un incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Inutili i soccorsi. Il fatto. In base a quanto emerso, il 26enne potrebbe aver deviato per schivare una buca o un animale selvatico. Nello schianto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Giorgio Alberto Savini, originario di Cannara, è stato notato a bordo strada da un automobilista intorno alle 7, ma l’incidente risale certamente a qualche ora prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico schianto in moto, muore a 26 anni. La comunità piange la scomparsa di Giorgio Alberto

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