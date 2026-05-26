Il Questore ha sospeso per cinque giorni la licenza del Pub Benza a Milano, a seguito di episodi di violenza, risse e segnalazioni di degrado da parte dei residenti. Durante le notti, sono stati segnalati schiamazzi e comportamenti aggressivi all’interno e nei dintorni del locale. La decisione è stata presa dopo un esposto e un’attenta verifica delle condizioni del pub. La sospensione mira a prevenire ulteriori episodi di disturbo pubblico.

La licenza del Pub Benza, locale situato in via Teodosio a Milano, ha ricevuto la sospensione per 5 giorni a seguito di numerosi episodi di aggressione, rissa e segnalazioni di degrado. Il provvedimento è stato emesso dal Questore Bruno Megale nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, come previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S.. L'intervento al Pub Benza di Milano Ulteriori interventi e segnalazioni dei residenti Il provvedimento del Questore Le reazioni della comunità L’intervento al Pub Benza di Milano Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo una serie di interventi delle forze dell’ordine presso il locale, dovuti a ripetuti episodi di violenza e disordine pubblico che hanno coinvolto sia clienti che residenti della zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Schiamazzi notturni ed episodi violenti in un pub di Milano, il provvedimento del Questore dopo l'esposto

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Summer hours, late-night security patrol look to mitigate crime, violence at popular Seattle beaches

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