Clienti con precedenti e litigi frequenti | il questore chiude un pub di Milano

Il questore ha disposto la chiusura temporanea di dieci giorni del pub Lucky Star, situato al civico 93 di via Pellegrino Rossi a Milano. La decisione è stata presa a seguito di ripetuti litigi tra clienti e di precedenti segnalazioni riguardanti comportamenti problematici all’interno del locale. La chiusura sarà efficace immediatamente.

Dovrà restare chiuso per dieci giorni il pub Lucky Star al civico 93 di via Pellegrino Rossi a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di mercoledì 22 aprile dagli agenti del commissariato Comasina.I.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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