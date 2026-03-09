Incidente sul lavoro a Genova | operaio muore schiacciato da una pressa a Bolzaneto

A Bolzaneto, a Genova, un operaio è deceduto dopo essere stato schiacciato da una pressa durante il suo turno di lavoro. L’incidente si è verificato questa mattina e ha coinvolto un singolo lavoratore. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La vicenda ha portato alla chiusura temporanea dell’azienda coinvolta.

Un nuovo incidente mortale sul lavoro scuote Genova e riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La tragedia si è consumata nella mattinata nel quartiere di Bolzaneto, nella zona della Val Polcevera, dove un operaio di 62 anni ha perso la vita all’interno di un capannone industriale. L’uomo è rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava al lavoro nello stabilimento di una ditta specializzata nella produzione di serramenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore sarebbe stato schiacciato da una pressa durante le operazioni all’interno del capannone aziendale situato in via Sardorella. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente sul lavoro a Genova: operaio muore schiacciato da una pressa a Bolzaneto Articoli correlati VIDEO | Tragedia a Bolzaneto: operaio 61enne muore sul lavoro, schiacciato da una pressaUn uomo di 61 anni è morto lunedì mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Genova, in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto. Leggi anche: Incidente mortale a Bolzaneto: 61enne muore schiacciato da una pressa Tragedia a Genova in Lungobisagno Istria: morto uno scooterista schiacciato da un camion Aggiornamenti e notizie su Incidente sul lavoro a Genova operaio... Temi più discussi: Riano, incidente sul lavoro a fine turno: operaio 51enne muore schiacciato da pala meccanica; Stresa, si ferisce a una gamba col martello pneumatico: grave un operaio di 58 anni; Incidente sul lavoro a Saonara: operaio di 50 anni precipita dal tetto e muore; Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pala meccanica in una cava di Riano. Incidente mortale sul lavoro, operaio schiacciato da un macchinario a BolzanetoIncidente mortale sul lavoro, questa mattina, a Genova, nel quartiere di Bolzaneto: un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un macchinario, in via Sardorella, nel capannon ... genova.repubblica.it Un'altra tragedia sul lavoro: addio a StefanoUn operaio di 50 anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 4 marzo, in un incidente sul lavoro avvenuto a Saonara, nel Padovano. Il fatto si è verificato intorno alle 10.30 all’interno di un ... polesine24.it Si sarebbe trattato, forse, di un incidente domestico ma mancano le conferme ufficiali - facebook.com facebook Noventa di Piave: fiamme sulla A4 per l'incidente tra due autocisterne. Un ferito elitrasportato. Uno dei mezzi si è ribaltato e ha preso fuoco, l’altro trasportava anidride carbonica. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni. x.com