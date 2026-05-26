lucca operaio muore schiacciato da una pressa

Un operaio è morto schiacciato da una pressa in un incidente avvenuto nel comune di Altopascio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e altri operatori. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Incidente mortale sul lavoro poco dopo le 11.30 a Spianate, località del comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Nonostante le manovre di rianimazione tentate dai colleghi e subito dopo dai sanitari del 118, per l'operaio non c'è stato alla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 oltre ai tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e ai carabinieri. Soni in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio mortale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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