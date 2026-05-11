Pioggia anche di medaglie per il Cus Pisa alla prima regata regionale dell' anno
Nonostante la pioggia battente e le basse temperature, gli atleti del Cus Pisa hanno partecipato alla prima regata regionale dell’anno sul lago di Chiusi. La competizione ha visto numerosi equipaggi in gara, con alcuni di loro che sono saliti sul podio ottenendo medaglie. La giornata ha visto dunque un’ampia partecipazione e successi per la squadra, in un contesto caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse.
Una domenica di pioggia battente e freddo non ha fermato gli atleti del Cus Pisa, protagonisti sul lago di Chiusi nella prima regata regionale dell'anno. Il Cus ha presentato tre equipaggi al via: nel quattro di coppia under 17 maschile, la barca ha visto la composizione di Francesco Rossi.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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