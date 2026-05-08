Bergamo studente di 15 anni fermato | aveva una pistola softair nello zaino scatta la denuncia
Questa mattina a Bergamo Alta, un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato nello zaino del giovane una pistola senza tappo rosso, che si è poi scoperto essere un’arma da softair. La scoperta ha portato alla sua denuncia. Nessun altro è stato coinvolto nell’episodio e non sono stati segnalati altri incidenti correlati.
Questa mattina, a Bergamo Alta, un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato. Lo studente nascondeva all'interno del proprio zaino una pistola senza tappo rosso, che in seguito ai controlli si è rivelata essere un'arma per il softair. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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