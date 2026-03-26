Ubriaco scende dal treno per Milano brandendo un coltello | paura in stazione

A mezzanotte passata, un uomo è stato visto scendere da un treno in stazione, impugnando un coltello. Il personale di vigilanza ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia ha poi identificato l’uomo e ha avviato le procedure previste per questa situazione.

È stato notato mentre, a mezzanotte passata, scendeva da un treno impugnando un coltello. Il personale di vigilanza lo ha visto e ha avvertito il 112. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. È successo a Mortara (Pavia). Protagonista un uomo di 40 anni, risultato con alcuni precedenti. L'uomo era sceso alla stazione di Mortara da un treno diretto a Milano e impugnava l'arma, della lunghezza di 31 centimetri e con una lama di 15 centimetri. I carabinieri, intervenuti in stazione, lo hanno trovato lì vicino, in stato confusionale probabilmente perché ubriaco. Dopo averlo disarmato, hanno contattato i sanitari del 118, ma l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ubriaco scende dal treno per Milano brandendo un coltello: paura in stazione Articoli correlati Leggi anche: Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano. Treno fermo per accertamenti Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di...