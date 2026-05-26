Scatta un nuovo sgombero nelle case Atc di via degli Abeti | porte blindate anti occupazioni abusive

Da torinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 26 maggio, la polizia locale di Torino ha sgomberato un appartamento di edilizia sociale occupato abusivamente in via degli Abeti. È il secondo intervento in due settimane nello stesso complesso. Le forze dell’ordine hanno rimosso le porte blindate installate per contrastare le occupazioni abusive. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o altre operazioni.

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A distanza di due settimane dal precedente intervento in zona, martedì 26 maggio gli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale di Torino hanno recuperato un altro appartamento di edilizia sociale occupato abusivamente nel complesso di via degli Abeti, nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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