Scatta un nuovo sgombero nelle case Atc di via degli Abeti | porte blindate anti occupazioni abusive

Notizia in breve

Martedì 26 maggio, la polizia locale di Torino ha sgomberato un appartamento di edilizia sociale occupato abusivamente in via degli Abeti. È il secondo intervento in due settimane nello stesso complesso. Le forze dell’ordine hanno rimosso le porte blindate installate per contrastare le occupazioni abusive. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o altre operazioni.