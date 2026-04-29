Occupazioni a Roma dopo lo sgombero al Laurentino 38 Scurria e De Priamo rilanciano a Gualtieri | ora le case vadano ai cittadini onesti

Dopo trent’anni di occupazioni, è stato effettuato lo sgombero di un centro sociale al Laurentino 38, un’area occupata da tempo nel quartiere romano. La decisione è arrivata in seguito a richieste dei residenti e rappresenta un intervento delle autorità per restituire le abitazioni ai cittadini. La questione ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, che hanno sollecitato un intervento deciso per riportare legalità e ordine nelle zone interessate.

Finisce dopo trent’anni l’epoca dell’illegalità tollerata al Laurentino 38. Lo sgombero del centro sociale occupato da tre decenni non è solo un atto di giustizia atteso dai residenti del quartiere, ma la firma impressa dal governo Meloni su una strategia nazionale che non ammette più zone franche. Ripristinare l’ordine, però, è solo il primo passo: la vera sfida ora si sposta sulla gestione del patrimonio immobiliare recuperato, che Fratelli d’Italia vuole sottrarre alle ideologie per restituirlo alle famiglie in graduatoria. Occupazioni a Roma, dopo lo sgombero al Laurentino 38 FdI rilancia su Gualtieri. Mentre il Campidoglio di Gualtieri...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Occupazioni a Roma, dopo lo sgombero al Laurentino 38 Scurria e De Priamo rilanciano a Gualtieri: ora le case vadano ai cittadini onesti Notizie correlate Roma: lo sgombero del centro sociale Laurentino 38È in corso da stamani, martedì mattina, lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro socialeNella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di impedirne l’accesso È in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sgomberata dopo 14 anni l'occupazione di via del Macao. Lì uno studentato; Sgombero occupazione abusiva a Roma: restituiti gli immobili di via del Macao, diventeranno alloggi per studenti; Legalità: sgomberato centro sociale L38, Stato non arretra; Roma, sgomberati dopo 14 anni i locali occupati in via del Macao. Il blitz a Roma dopo trent'anni: sgomberato L38, centro sociale rossoL'assistente di Ilaria Salis in piazza con gli abusivi, Il Viminale non arretra. E la Meloni: Avanti così ... msn.com Occupazioni abusive a Roma, dal racket affitti ai covi per lo spaccio: 22 edifici nella lista della PrefetturaC'è un discrimine importante fra le svariate occupazioni abusive sorte nella Capitale: da una parte quelle che riguardano appartamenti e locali anche pubblici, dentro cui si muovono ... ilmessaggero.it Il decreto Sicurezza punta a rivoluzionare profondamente la gestione delle occupazioni senza titolo e delle morosità incolpevoli, affrontando il problema dei tempi della giustizia civile che, ad oggi, possono far trascinare una pratica di sfratto per anni. Tutto que - facebook.com facebook Avevamo detto che avremmo contrastato le occupazioni abusive, e lo stiamo facendo. Gli anni in cui tutto era consentito sono finiti. Lo Stato c’è e fa sentire forte la sua presenza. x.com