I Carabinieri Forestali e la Compagnia di Giugliano in Campania hanno sequestrato 18 manufatti in un’area vicino al Lago Patria. L’operazione fa seguito a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Sono stati trovati diversi casi di abitazioni abusive e allacci alla rete fognaria con scarichi direttamente nel lago. L’intervento mira a contrastare il fenomeno delle costruzioni illegali e delle pratiche dannose all’ambiente.

Blitz dei Carabinieri Forestali e della Compagnia di Giugliano in Campania nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di dodici persone gravemente indiziate di occupazione abusiva di terreni pubblici appartenenti al patrimonio disponibile della Regione Campania. Le attività investigative sono state condotte dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli, con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestali di Napoli e della Compagnia Carabinieri di Giugliano. Gli accertamenti, supportati da sopralluoghi e verifiche catastali e storiche sui fabbricati e sui titoli di proprietà, hanno consentito agli inquirenti di ricostruire l’intera vicenda. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Case abusive e allacci alla fogna con scarichi nel Lago Patria, scatta il sequestro di 18 manufatti

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