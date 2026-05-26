Scarperia successo per la presentazione del romanzo ‘Ti porto nell’anima’
Un pomeriggio intenso e partecipato si è svolto a Scarperia per la presentazione del romanzo ‘Ti porto nell’anima’. L’evento ha visto la presenza di numerosi lettori e appassionati, che hanno ascoltato con attenzione l’autore durante la lettura di alcuni brani e un intervento sul processo creativo. La manifestazione si è conclusa con un momento di confronto e domande dal pubblico, lasciando un clima di entusiasmo tra i partecipanti.
Scarperia, 25 maggio 2026 — Un pomeriggio intenso, partecipato e ricco di emozioni quello vissuto sabato 23 maggio nel suggestivo salone dei Tendaggi del palazzo dei Vicari di Scarperia, dove la scrittrice Smeorita Popa ha presentato il suo romanzo ‘ Ti porto nell’anima ’ nell’ambito della rassegna culturale ‘Voci tra le pagine – La gioia di leggere’, patrocinata dal Comune di Scarperia e San Piero. Un incontro accolto con grande calore dal pubblico presente, che ha seguito con attenzione ed emozione il racconto di un’opera intensa e profondamente umana. Ambientato tra Como, il Lago di Como, Milano e Roma, Ti porto nell’anima affronta temi universali come l’amore, il dolore, i legami familiari, i silenzi e le scelte che segnano il destino delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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