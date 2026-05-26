Scarperia successo per la presentazione del romanzo ‘Ti porto nell’anima’

Notizia in breve

Un pomeriggio intenso e partecipato si è svolto a Scarperia per la presentazione del romanzo ‘Ti porto nell’anima’. L’evento ha visto la presenza di numerosi lettori e appassionati, che hanno ascoltato con attenzione l’autore durante la lettura di alcuni brani e un intervento sul processo creativo. La manifestazione si è conclusa con un momento di confronto e domande dal pubblico, lasciando un clima di entusiasmo tra i partecipanti.