Il Salento, con le sue spiagge e i suoi paesaggi, viene descritto come un luogo che lascia un'impronta profonda. In una località vicino a Nardò, un residente ha commentato come il mare aiuti chi cerca di resistere e offra sempre un sorriso, accompagnandolo costantemente durante le giornate. La regione si presenta così come un punto di riferimento per chi cerca conforto e serenità tra le sue coste.

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) - “Il Salento meraviglia che ti entra nell'anima. Quanto è forte questo mare che aiuta chi vuole resistere, lui regala sempre un sorriso e ti sta sempre affianco”. La foto scattata a Santa Maria al Bagno da Alessandra Caliandro, una nostra lettrice. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Graukäse, il formaggio grigio che canta: viaggio nell’anima casearia della Valle AurinaCi sono luoghi nel mondo dove la modernità non è riuscita a cancellare del tutto l’impronta del passato.

Leggi anche: La Rosea, un modello che ti entra nel sangue