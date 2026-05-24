Durante un controllo in un cantiere di Scandicci, tre ispettori del lavoro sono stati aggrediti, malmenati e strattonati. Durante l’ispezione è stato scoperto personale irregolare impiegato senza contratto. Nessun dettaglio sulle conseguenze delle aggressioni o sul numero di lavoratori irregolari trovati. La polizia ha avviato le indagini per identificare e denunciare gli autori dell’attacco.

FIRENZE – Tre ispettori del lavoro dell’Ispettorato d’area metropolitana di Firenze sono stati aggrediti, malmenati e strattonati durante un controllo ispettivo in un cantiere di Scandicci nel corso del quale era stato reperito personale a nero. A raccontare l’evento è la Fp Cgil. I funzionari, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, hanno riportato prognosi sino a 5 giorni ed evidenti conseguenze traumatiche. “Non è il primo episodio di aggressione a danno di ispettrici e ispettori del lavoro – spiega il sindacato – oppure questo governo nonché i vertici dell’ispettorato, come le scorse volte, non hanno speso nemmeno una parola di solidarietà nei confronti del personale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trovano lavoratori al nero in un cantiere, tre ispettori aggrediti a Scandicci

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