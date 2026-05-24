Scandicci tre ispettori del lavoro aggrediti in cantiere FP Cgil | Servono organico e tutele

Il 22 maggio tre ispettori del lavoro sono stati aggrediti in un cantiere a Scandicci. Mentre effettuavano controlli, sono stati strattonati e colpiti, riportando traumi con prognosi fino a cinque giorni. La FP Cgil richiede un aumento dell’organico e maggiori tutele per gli ispettori, evidenziando la gravità dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra le autorità.

L’aggressione è avvenuta il 22 maggio ai danni di tre funzionari dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze: strattonati e colpiti mentre svolgevano le verifiche, hanno riportato traumi con prognosi fino a cinque giorni. “Non è un caso isolato – afferma FP Cgil – ma dal Governo e dai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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