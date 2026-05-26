Scandalo abusi nelle scuole di Parigi | oggi inizia il processo Il governo francese prepara una stretta sulle pene per i reati sui minori

Notizia in breve

Oggi inizia un processo legato a presunti abusi nelle scuole parigine. Le accuse coinvolgono diversi insegnanti e personale scolastico. Le autorità francesi annunciano un inasprimento delle sanzioni per reati contro i minori. Il procedimento si svolge davanti a una corte di giustizia e coinvolge numerosi testimoni e imputati. Il governo ha confermato l’intenzione di rafforzare le pene e le misure di tutela per i minori. La vicenda ha suscitato un’ampia attenzione pubblica.