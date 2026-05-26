Scandalo abusi nelle scuole di Parigi | oggi inizia il processo Il governo francese prepara una stretta sulle pene per i reati sui minori
Oggi inizia un processo legato a presunti abusi nelle scuole parigine. Le accuse coinvolgono diversi insegnanti e personale scolastico. Le autorità francesi annunciano un inasprimento delle sanzioni per reati contro i minori. Il procedimento si svolge davanti a una corte di giustizia e coinvolge numerosi testimoni e imputati. Il governo ha confermato l’intenzione di rafforzare le pene e le misure di tutela per i minori. La vicenda ha suscitato un’ampia attenzione pubblica.
Oggi 26 maggio si apre un capitolo giudiziario dolorosissimo per la Francia. Come riportato dal quotidiano Corriere della Sera, un trentacinquenne impiegato nelle attività parascolastiche parigine compare in tribunale per rispondere di aggressioni sessuali su otto bambini e molestie contro tre colleghe. L’uomo prestava servizio presso l’istituto Alphonse-Baudin ed era stato fermato nel giugno del 2025. Adesso rischia fino a dieci anni di carcere. A renderlo noto è il Corriere della Sera. L’impatto di questa vicenda ha spinto il ministero della Giustizia a una reazione molto ferma. Il guardasigilli Gérald Darmanin ha infatti annunciato l’intenzione di varare controlli a tappeto sui casellari giudiziari dei dipendenti e di assumere nuovi esperti per supportare le procure. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il tentato rapimento: Ho visto mia figlia in pericolo e sono scattato, in quei momenti non pensi
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