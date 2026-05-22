Scandalo in 84 scuole di Parigi | 16 indagati per sospetti abusi su minori
In un caso che ha coinvolto 84 scuole della capitale, 16 persone sono state messe sotto inchiesta per sospetti abusi su minori. Le autorità hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti comportamenti inappropriati. La notizia ha suscitato grande attenzione pubblica e ha portato a un'analisi approfondita delle procedure di sicurezza e delle responsabilità delle istituzioni scolastiche coinvolte. La vicenda è ora al centro di un'indagine giudiziaria che prosegue senza sosta.
Per comprendere appieno la bufera giudiziaria che sta travolgendo il sistema educativo parigino, è necessario fare un passo indietro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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