A Scafati si svolgono i funerali di Biagio Liban Di Lallo, il giovane deceduto martedì in un incidente lungo la Statale 690 tra Avezzano e Sora. La Procura di Avezzano ha aperto un’indagine per ricostruire le cause dello scontro tra l’auto e un veicolo pesante. La comunità si raduna per l’ultimo saluto, mentre le autorità continuano le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Biagio Liban Di Lallo morto martedì sulla Statale 690 tra Avezzano e Sora.. La Procura di Avezzano indaga sullo scontro tra l'auto e un mezzo pesante.. La chiesa di San Francesco da Paola a Scafati ha ospitato ieri il commiato di Biagio Liban Di Lallo, il ventisettenne che ha perso la vita martedì scorso lungo la Statale 690 tra Avezzano e Sora. Il funerale ha segnato un momento di profonda raccolta per l’intera cittadinanza, che si è ritrovata in lacrime per salutare un giovane descritto come una persona dal carattere deciso e dotata di un intenso coinvolgimento umano. Durante la celebrazione religiosa, don Peppino De Luca ha rivolto un messaggio ai presenti, esortando a non farsi schiacciare dallo sconforto ma a trasformare il dolore in memoria e vicinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scafati piange Biagio: commozione per l’ultimo saluto al giovane

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