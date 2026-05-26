I sindacati hanno chiesto al Senato misure di tutela per i settori del vetro e dell’automotive nel territorio savonese. Si sono concentrati sulla necessità di utilizzare i fondi disponibili per impedire il declino di queste industrie. Inoltre, hanno evidenziato come le procedure burocratiche attuali rallentino il processo di rilancio economico locale.

? Domande chiave Come possono i nuovi fondi evitare il declino del vetro?. Perché le procedure burocratiche rallentano il rilancio del savonese?. Quali misure garantiscono la stabilità dei lavoratori fino al 2026?. Come cambierà la formazione professionale per i settori in crisi?.? In Breve Andrea Pasa, Simone Pesce e Roberto Fallara chiedono agilità per l'Accordo di programma 2023.. Sindacati propongono proroga cassa integrazione e mobilità in deroga fino al 2026.. Richiesta cabina di regia operativa per monitorare filiere automotive e vetro nel savonese.. Criticità segnalate su tempi autorizzativi e procedure finanziamenti nazionali per l'area di crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savonese, i sindacati al Senato: serve tutela per vetro e automotive

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