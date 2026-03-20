Automotive | Leodori Pd al fianco dei lavoratori a Cassino serve strategia e visione

Il segretario regionale del Pd Lazio, Daniele Leodori, si trova a Cassino per sostenere i lavoratori coinvolti nello sciopero del settore auto. È presente al corteo che si sta svolgendo in città, dimostrando vicinanza alle persone in protesta. La manifestazione riguarda i dipendenti di aziende automobilistiche e si svolge in un momento di attenzione sulle questioni del settore.

Il segretario regionale del Pd Lazio, Daniele Leodori, sta attivamente partecipando al corteo che si svolge a Cassino in occasione dello sciopero del settore auto. “Siamo al fianco dei tanti lavoratori e degli amministratori, per difendere il lavoro e un settore centrale per il nostro territorio come l’automotive – afferma Leodori in una nota -. A Cassino, questa mattina, non stiamo difendendo solo un comparto produttivo, ma un pezzo fondamentale dell’economia del Lazio. Serve una visione industriale chiara e servono scelte che garantiscano continuità e crescita a un territorio che ha sempre avuto nell’automotive uno dei suoi pilastri. Questa fase non si può affrontare senza strategia, senza investimenti e senza un’attenzione concreta da parte del governo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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