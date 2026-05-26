Dopo la separazione con il tecnico Catalano, la società ha avviato il casting per il nuovo allenatore. Il club sta lavorando rapidamente per definire l’organigramma societario e assemblare la rosa, con l’obiettivo di prepararsi alla prossima stagione di serie C. La promozione dalla serie D è recente e le attività sono già in corso per costruire una squadra competitiva.

Tempo di lettura: 2 minuti La serie C non aspetta. Lo sa bene il massimo dirigente del Savoia che è già on fire per costruire un organigramma societario ed una squadra capace di ben figurare nella terza serie nazionale dopo la straordinaria promozione dalla D. Con un lungo post sui canali social della società, il presidente Nazario Matachione ha annunciato a breve volti nuovi ribadendo la propria volontà di seguire le sue idee che fino ad ora si sono rivelate vincenti. Dopo la separazione consensuale con mister Catalano, spifferi di mercato parlano di Alessandro Formisano (ex Livorno) o Salvatore Aronica (nell’ultima stagione a Trapani) come possibili candidati alla panchina del Savoia con il primo a quanto pare in vantaggio, ma non sono affatto da escludere ulteriori profili che la società sta attenzionando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Savoia, dopo la separazione con Catalano iniziato il casting per la panchina

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