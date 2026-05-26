Saviano ha affermato che l’inchiesta sugli arbitri potrebbe danneggiare gravemente l’Inter, sostenendo che il club ha tentato di bloccare le indagini senza successo. Lo scrittore ha espresso queste opinioni in seguito alle recenti rivelazioni legate alle indagini sui comportamenti arbitrali. Le dichiarazioni sono state pubblicate in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso o sulle prove raccolte.

di Alberto Petrosilli Saviano, nuovo duro attacco dello scrittore contro il club nerazzurro dopo l’inchiesta arbitrale: le sue pesanti dichiarazioni. Roberto Saviano torna ancora una volta al centro delle polemiche con nuove dichiarazioni contro l’Inter. Lo scrittore di Gomorra, già molto critico in passato nei confronti del presidente nerazzurro Beppe Marotta dopo la sfida contro la Juventus, è intervenuto sui social tornando sul tema dell’ inchiesta arbitrale della Procura di Milano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nel suo intervento, pubblicato attraverso una storia Instagram, Saviano punta il dito contro il sistema calcistico e contro il club nerazzurro, facendo riferimento all’indagine che avrebbe coinvolto i vertici arbitrali e portato alle dimissioni del designatore Gianluca Rocchi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Saviano tuona: «Inchiesta arbitri? L’Inter ne uscirebbe devastata, hanno provato a fermare le indagini senza riuscirci»

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