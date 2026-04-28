Inchiesta arbitri dagli indagati alle accuse e posizione Inter | tutto sul caos in Serie A

Un’indagine in corso riguarda la figura del designatore degli arbitri, che ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano e si trova iscritto nel registro degli indagati. Anche un supervisore Var è coinvolto nell’indagine, entrambi accusati di concorso in frode sportiva. La situazione ha generato un notevole interesse nel campionato di Serie A, con ripercussioni sul clima e sulle dinamiche delle partite.

(Adnkronos) – L'inchiesta arbitri continua a scuotere la Serie A. Il designatore Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano, che l'ha iscritto al registro degli indagati, insieme al supervisore Var Andrea Gervasoni, per concorso in frode sportiva. L'accusa è di aver fatto pressioni dirette su alcuni arbitri a Lissone, impegnati in sala Var, e di aver designato direttori di gara "graditi all'Inter". Sul tavolo ci sono alcune partite della stagione 202425, ma l'elenco è destinato ad allungarsi così come gli indagati, tra cui però non figurano al momento né l'Inter né dirigenti nerazzurri.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

VERGOGNATEVI! IL DERBY MILAN-INTER AFFIDATO A UN ARBITRO INTERISTA E INVECE NO…

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Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagatiNell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati".

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Bufera arbitri in Serie A: Rocchi si autosospende, Inter e indagini, cosa sappiamo; Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; L'inchiesta sugli arbitri si allarga, oltre ai 5 indagati noti ci sono altri iscritti: Nessuno club coinvolto. Cosa sta succedendo.

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Inchiesta arbitri: 13 maggio 2018, Sampdoria-Napoli: dagli spalti si alzano cori razzisti contro #Koulibaly. L’arbitro Gavillucci sospende la gara. Per questo, poco dopo, viene dismesso per “motivate valutazioni tecniche”. Oggi si è ritirato. #Tg1 Valentina Bisti x.com