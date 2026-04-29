Inchiesta arbitri da interrogatorio Rocchi a nuovi indagati e Inter-Roma | tutto sul caos in Serie A

Un'inchiesta riguardante gli arbitri nel campionato di Serie A ha portato all'interrogatorio di un ex dirigente e all'iscrizione nel registro degli indagati di altri soggetti. Nel frattempo, si continua a discutere di alcune partite, tra cui un incontro molto seguito tra due squadre di alto livello. La situazione sta attirando l'attenzione di diverse procure e coinvolge vari aspetti legati alle decisioni arbitrali.

(Adnkronos) – L'inchiesta arbitri che sta sconvolgendo la Serie A è a un bivio. L'ormai ex designatore Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo aver ricevuto nei giorni scorsi l'avviso di garanzia con l'accusa di concorso in frode sportiva e, in particolare, di aver scelto arbitri "graditi all'Inter", ha deciso di non presentarsi all'interrogatorio con i pm della Procura di Milano giovedì 30 aprile, quando era fissato il suo invito a comparire. A confermarlo è stato l'avvocato dell'ex arbitro Antonio D'Avirro all'Adnkronos: "Rocchi non si presenterà in Procura a MIlano. Lui si sarebbe anche...🔗 Leggi su Webmagazine24.it EP 30 - NUOVA CALCIOPOLI ORA I NOMI Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta arbitri, dagli indagati alle accuse e posizione Inter: tutto sul caos in Serie A Leggi anche: Inchiesta arbitri, legale Rocchi: “Potrebbe non presentarsi a interrogatorio”. Bufera su Inter-Roma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Rocchi e nuovi nomi: indagine si allarga? Le news sull'Inter; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Non si presenterà all’interrogatorio. Bufera su Inter-Roma; Caso Gianluca Rocchi, spunta la denuncia di Domenico Rocca (di un anno fa): Su Inter-Roma fu favorito il Napoli. Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Non si presenterà all'interrogatorio. Bufera su Inter-RomaL'ex designatore dovrebbe comparire davanti ai pm giovedì 30 aprile, ma la sua presenza al momento non è sicura ... adnkronos.com Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: Inter estranea, l’ex designatore non si presenterà dai Pm, ultime newsLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter ... fanpage.it Inter-Roma, la Procura si riserva di acquisire i file audio e video Il presunto "fatti i fatti tuoi" sul rigore negato all'Inter, e la presunta bussata di Gervasoni. Il caso fondato su due denunce. Gervasoni non parlerà di questo ai pm. https://www.ilnapolista.it/2026/04/i - facebook.com facebook Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca x.com