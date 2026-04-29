L'ex allenatore ha commentato la situazione attuale del calcio italiano, toccando vari argomenti tra cui il ruolo di alcuni giocatori storici e le recenti polemiche sugli arbitri. In un’intervista, ha elogiato la gestione di un periodo complicato da parte di un ex difensore e ha condiviso la propria opinione sulle decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni. Le sue parole sono state raccolte da un’emittente televisiva.

di Francesco Aliperta Mourinho, intervistato da SportMediaset, ha parlato di diversi temi: dall’Italia all’Inter di Chivu fino allo scandalo arbitri. José Mourinho è tornato a respirare l’aria di Milano, una città che gli ha dato tutto e a cui ha dato tutto, sebbene i suoi attuali orizzonti professionali siano altrove. Ospite nel capoluogo lombardo per la presentazione del nuovo spot di Prima Assicurazione, lo Special One, ai microfoni di SportMediaset, ha toccato diversi temi: dal calcio italiano fino all’ Inter di Chivu. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLA MANCATA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI DELL’ITALIA – «È triste. Quando non vi siete qualificati ero con Rui Costa e non ci volevamo credere: ‘Com’è possibile che la nostra Italia non ce l’abbia fatta?’, ci chiedevamo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mourinho torna a parlare: «Chivu è stato intelligente, ha gestito un periodo difficile dell’Inter. Sul caos arbitri mi sono fatto un’idea»

Mourinho, stoccata a Chivu e Inter: Sorpresa è quando allenatore senza storia siede in un top club

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