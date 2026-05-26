Un rappresentante ha dichiarato che l’Inter sta cercando di bloccare l’indagine sugli arbitri, utilizzando ogni mezzo possibile. Secondo la stessa fonte, queste azioni potrebbero portare a conseguenze molto gravi per la squadra. La questione riguarda un’inchiesta in corso e le strategie adottate dall’Inter per interromperla. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità di queste azioni o sui possibili sviluppi.

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© Juventusnews24.com - Saviano contro l’Inter: «Stanno tentando di tutto per fermare indagine arbitri. Ne uscirebbero devastati»

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