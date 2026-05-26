savi fece il nome di la barbera quella pista non fu mai battuta

Savi ha indicato La Barbera come possibile collegamento, ma quella pista non è mai stata seguita. Il colonnello Riccio ha dichiarato a Report che il tentativo di collaborazione di Savi fu subito ostacolato.

"Le dichiarazioni del colonnello Michele Riccio a Report hanno una loro rilevanza: danno conto di come il conato di collaborazione di Alberto Savi fu subito tarpato". Lo spiega l’avvocato Alessandro Gamberini, legale dei famigliari delle vittime della Uno Bianca, commentando la puntata di domenica sera della trasmissione di Sigfrido Ranucci, che attraverso atti e testimonianze, arriva a ricostruire un filo conduttore tra la vicenda dei fratelli Savi e le stragi di mafia. Di particolare interesse, l’intervista al colonnello dei carabinieri in congedo Riccio (foto) che ricorda come, nel ’96, aveva comunicato all’allora comandante del Ros Mario Mori la volontà di Savi di collaborare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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