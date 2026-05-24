Il caso Orlandi riprende l'attenzione con una pista che collega il viaggio di un papa in Polonia alla scomparsa della ragazza. Questa teoria suggerisce un collegamento tra l’evento e un possibile coinvolgimento di ambienti criminali, ma non ci sono conferme ufficiali o prove che la supportino. La ricerca continua senza aver ancora chiarito cosa sia successo alla giovane. La pista non è mai stata approfondita ufficialmente e rimane una delle ipotesi non verificata nel caso.

"Sul tema della Banda della Magliana, a mio avviso, i nodi non sono ancora sciolti. Appare evidente che difficilmente possa esserci un coinvolgimento di quella che potremmo definire nel suo insieme banda della Magliana perché una persona autorevole come l'ex magistrato Lupacchini, che ha dato un contributo fondamentale allo smantellamento di quella organizzazione criminale, non ha mai sentito da nessuno dei protagonisti di quel mondo alcun riferimento alla vicenda Orlandi e questo sicuramente ha una rilevanza". Lo afferma all'Adnkronos il senatore Andrea De Priamo, ex presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, pochi giorni dopo aver passato il testimone al neopresidente eletto Fabio Roscani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Orlandi, la pista mai battuta che parte dal viaggio di Wojtyla in Polonia

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