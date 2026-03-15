Idi di Marzo | quella frase non fu mai detta da Giulio Cesare La curiosità che in pochi conoscono
Il 15 marzo del 44 a.C., noto come le Idi di Marzo, segna la data dell’assassinio di Giulio Cesare. Questa data, che nel calendario romano rappresentava un momento di particolare rilevanza, è stata poi associata a eventi storici e leggende. Tra queste, una frase spesso attribuita a Cesare non è mai stata effettivamente pronunciata da lui.
Le I idi di marzo sono una data importantissima dell’antico calendario romano, che coincide con l’uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 marzo del 44 a.C.: sapevate però che la famosa frase “ Tu quoque, Brute, fili mi ” non fu mai pronunciata? Idi di marzo e assassinio di Giulio Cesare: la celebre frase “ Tu quoque, Brute, fili mi!” in realtà non fu mai detta. Foto: Shutterstock Idi di marzo: la frase “ Tu quoque, Brute, fili mi ” non fu mai pronunciata. Andiamo con ordine. Alle Idi di Marzo del 44 avanti Cristo, Giulio Cesare morì sotto i colpi di ventitré pugnalate e, si narra, riconoscendo tra i suoi assassini il volto di Marco Giunio Bruto, abbia pronunciato la celebre frase “ Tu quoque, Brute, fili mi!” (“ Anche tu, Bruto, figlio mio!”). 🔗 Leggi su Funweek.it
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