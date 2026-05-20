Futuro Napoli è corsa a due con l’Atalanta per Sarri | la situazione

Da spazionapoli.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico Maurizio Sarri ha ricevuto un’offerta dall’Atalanta superiore a quella del Napoli, con un ingaggio di 3,5 milioni di euro all’anno fino al 2029, come riportato da Niccolò Schira. La trattativa tra le parti è in corso, e la decisione finale potrebbe influenzare il futuro del tecnico e le scelte della società partenopea. Attualmente, non sono stati ancora comunicati eventuali accordi definitivi o dettagli ufficiali.

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Maurizio Sarri riceve un’offerta dall’Atalanta superiore a quella del Napoli: 3,5 milioni annui fino al 2029, secondo quanto rivela Niccolò Schira. La Dea accelera mentre gli azzurri attendono. Sarri e l’Atalanta: lo stipendio che cambia tutto. La Dea non rimane a guardare. Mentre il Napoli punta a Maurizio Sarri dopo l’addio di Antonio Conte, l’Atalanta piazza il blitz economico con cifre che superano quanto proposto da Aurelio De Laurentiis. Come rivela Niccolò Schira, i bergamaschi offrono al tecnico toscano un contratto fino al 2029 con uno stipendio di 3,5 milioni di euro annui. Non è solo una questione di denaro: è un anno di vincolo in più rispetto a quanto messo sul tavolo dalla società partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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