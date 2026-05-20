Futuro Napoli è corsa a due con l’Atalanta per Sarri | la situazione

Il tecnico Maurizio Sarri ha ricevuto un’offerta dall’Atalanta superiore a quella del Napoli, con un ingaggio di 3,5 milioni di euro all’anno fino al 2029, come riportato da Niccolò Schira. La trattativa tra le parti è in corso, e la decisione finale potrebbe influenzare il futuro del tecnico e le scelte della società partenopea. Attualmente, non sono stati ancora comunicati eventuali accordi definitivi o dettagli ufficiali.

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Maurizio Sarri riceve un’offerta dall’Atalanta superiore a quella del Napoli: 3,5 milioni annui fino al 2029, secondo quanto rivela Niccolò Schira. La Dea accelera mentre gli azzurri attendono. Sarri e l’Atalanta: lo stipendio che cambia tutto. La Dea non rimane a guardare. Mentre il Napoli punta a Maurizio Sarri dopo l’addio di Antonio Conte, l’Atalanta piazza il blitz economico con cifre che superano quanto proposto da Aurelio De Laurentiis. Come rivela Niccolò Schira, i bergamaschi offrono al tecnico toscano un contratto fino al 2029 con uno stipendio di 3,5 milioni di euro annui. Non è solo una questione di denaro: è un anno di vincolo in più rispetto a quanto messo sul tavolo dalla società partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Napoli, è corsa a due con l’Atalanta per Sarri: la situazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI vs ATALANTA - Serie A Italy 2025/26 | Full Match FC 25 Simulation Gameplay Sullo stesso argomento Non solo Napoli, spunta l’Atalanta per il futuro di Maurizio Sarri | CMIl futuro di Maurizio Sarri appare lontano dalla Lazio ma ancora in Serie A con l’allenatore dei biancocelesti che sarebbe finito nel mirino di... Sarri: "Lazio, situazione chiara, serve tanta pazienza. Contro l'Atalanta per l'orgoglio"Vigilia della sfida più importante dell’anno, la semifinale di andata di Coppa Italia. Spalletti valuta il confronto con Elkann dopo il ko con la Fiorentina e la #Juventus riflette sul futuro. Antonio Conte torna tra i nomi più discussi per la panchina bianconera dopo l’esperienza al Napoli. x.com De Laurentiis e il casting per la panchina del Napoli: Sarri e non solo. In corsa anche AllegriIl ds Manna ha costruito l’azione, De Laurentiis l’ha rifinita e ora tocca a Maurizio Sarri decidere in che porta fare gol: quella del Napoli o quella dell’Atalanta. Un’immagine calcistica per raccont ... corrieredellosport.it Quindi Rocchi è sotto inchiesta per 2 partite dell'Inter in cui l'Inter è stata favorita o almeno ci hanno provato in qualche modo (abbiamo perso entrambe le partite) ma non per tutte le decisioni a favore del Napoli e della squadra contro cui abbiamo giocato qu reddit Conte e il futuro dopo Napoli: c'è l'ipotesi Nazionale. E se la Juve...Dall'Italia al gioco degli incastri delle grandi squadre, a partire da quella bianconera, Antonio diventerebbe inevitabilmente un uomo mercato considerando che si tratta di uno degli allenatori più vi ... corrieredellosport.it