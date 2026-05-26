Maurizio Sarri ha rifiutato un ritorno al Napoli. La trattativa tra l’allenatore e il club partenopeo si è conclusa senza accordo. Secondo fonti, l’ex tecnico preferisce continuare la carriera altrove e avrebbe mostrato interesse per l’Atalanta. La possibilità di un suo incarico alla squadra bergamasca si sarebbe rafforzata nelle ultime ore. Nessun ulteriore contatto tra Sarri e il Napoli è stato confermato.

La pista Maurizio Sarri si sarebbe definitivamente raffreddata per il Napoli. L’allenatore toscano non sarebbe intenzionato a tornare sulla panchina azzurra dopo l’addio di Antonio Conte. Nel suo futuro potrebbe invece esserci l’Atalanta. Il ritorno di Sarri era stato valutato con grande attenzione da Aurelio De Laurentiis. Secondo Il Mattino, il tecnico era “il primissimo vero nome nella mente di Aurelio De Laurentiis” per avviare il nuovo ciclo del Napoli. La possibilità di un secondo capitolo insieme, però, non avrebbe convinto l’ex allenatore azzurro. Tanto che, alla fine, “l’ex Napoli non se l’è sentita”. A incidere sulla decisione sarebbe stato soprattutto il peso del passato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri dice no al Napoli: l’Atalanta può essere il suo futuro

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