Non solo Napoli spunta l’Atalanta per il futuro di Maurizio Sarri | CM

Il nome di Maurizio Sarri viene associato a diverse squadre italiane, lasciando intendere che il suo futuro non sarà alla Lazio. Non solo Napoli, anche l’Atalanta sembra interessata a lui come possibile allenatore. La sua posizione con i biancocelesti sembra in bilico, mentre le trattative con altre squadre sono in corso. La situazione rimane in evoluzione e ancora tutto da definire.

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Il futuro di Maurizio Sarri appare lontano dalla Lazio ma ancora in Serie A con l’allenatore dei biancocelesti che sarebbe finito nel mirino di diverse squadre italiane. Maurizio Sarri potrebbe finire all’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Il destino del tecnico appare lontano dalla capitale con le divergenze di vedute con la società che porteranno il tecnico a salutare la squadra al termine della stagione in corso che vedrà la Lazio protagonista della finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma all’Olimpico il prossimo 13 maggio. Maurizio Sarri non dovrebbe lasciare però l’Italia con più di qualche squadra che starebbe pensando a lui per la panchina.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Napoli, spunta l’Atalanta per il futuro di Maurizio Sarri | CM ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Napoli-Conte, possibile addio a giugno: spunta Thiago Motta per il futuro | CMIl matrimonio tra il Napoli e Antonio Conte potrebbe concludersi con un anno di anticipo, specialmente nel caso in cui la squadra non dovesse... Napoli e il ritorno di Maurizio SarriIl futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con un ritorno dal sapore speciale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dal futuro alla Lazio al Derby alle 12:30, Sarri tuona contro la Lega Serie A: Un insulto, qualcuno deve pagare; Panchina Napoli, Maurizio Sarri balza in pole: De Laurentiis aspetta Inter-Lazio; Giovanni Malagò ineleggibile per la FIGC? Cos'è la norma del 'pantouflage' che potrebbe bloccarlo; I Nerazzurri conquistano lo Scudetto, Zanetti: Chivu sa cosa significa l'Inter. Poi commenta lo sfogo di Thuram. Sarri, il nome dell’allenatore continua a circolare con forza in vista della prossima stagione: il tecnico biancoceleste sondato dal NapoliSarri, il nome dell’allenatore continua a circolare con forza in vista della prossima stagione: il tecnico biancoceleste sondato dal Napoli Il nome di Maurizio Sarri torna a muoversi attorno al mercat ... lazionews24.com Enzo Palladini ha analizzato la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli la prossima stagione: le parole sul tecnico biancocelesteEnzo Palladini ha analizzato la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli la prossima stagione: le parole sul tecnico biancoceleste Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Pal ... lazionews24.com Maurizio #Sarri al Napoli in caso di addio di Antonio #Conte Vi spieghiamo la situazione. x.com Maurizio Sarri sul Derby della Capitale che si gioca alle 12:30: "Spero che non ci costringeranno a giocare a quell'ora, e qualcuno dovrebbe dimettersi solo per averlo proposto. Posso dirvi ora, se lo fanno, non mi presenterò alle interviste stampa in segno di p reddit