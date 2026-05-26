Sarafine e Fabio Novembre per la SID Design Night si inaugura la nuova sede della Scuola Italiana Design di Padova

Notizia in breve

La nuova sede della Scuola Italiana Design a Padova è stata inaugurata con una giornata di festa aperta alla città. La cerimonia ha visto la partecipazione di Sarafine e Fabio Novembre, e si è svolta negli spazi di proprietà della Camera di Commercio. L’obiettivo è trasformare l’edificio in un punto di incontro e di contaminazione tra studenti, professionisti e il territorio locale.