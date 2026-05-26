Sarafine e Fabio Novembre per la SID Design Night si inaugura la nuova sede della Scuola Italiana Design di Padova

Da padovaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova sede della Scuola Italiana Design a Padova è stata inaugurata con una giornata di festa aperta alla città. La cerimonia ha visto la partecipazione di Sarafine e Fabio Novembre, e si è svolta negli spazi di proprietà della Camera di Commercio. L’obiettivo è trasformare l’edificio in un punto di incontro e di contaminazione tra studenti, professionisti e il territorio locale.

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Una giornata di festa aperta alla città, per inaugurare la nuova sede di SID – Scuola Italiana Design, realizzata dalla Camera di Commercio di Padova in spazi di proprietà dell’ente, ma anche per dare il via a un percorso per renderla un luogo di incontro e di contaminazione con il territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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