La Società Dante Alighieri inaugura la nuova sede della scuola di italiano
Martedì 14 aprile 2026 alle ore 14.00 si terrà l'inaugurazione della nuova sede della scuola di italiano della Società Dante Alighieri a Firenze, in via della Fortezza 6. L'evento segnerà l'apertura ufficiale di uno spazio dedicato all'insegnamento della lingua italiana. La cerimonia prevede la partecipazione di rappresentanti dell'associazione e di alcuni invitati. La nuova sede sostituisce gli spazi precedenti e si trova nel centro della città.
Martedì 14 aprile 2026, alle ore 14.00, la Società Dante Alighieri inaugura la nuova sede della sua Scuola di Italiano a Firenze, in via della Fortezza 6. La sede si trova nel cuore storico di Firenze, a cinque minuti dalla stazione di Santa Maria Novella e a dieci dalla Cattedrale, è Centro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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