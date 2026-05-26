Santarcangelo apre lo Sportello Energia comunale

Il Comune di Santarcangelo ha inaugurato uno Sportello Energia, aperto sia agli uffici comunali che ai cittadini e alle imprese locali. Lo sportello offre informazioni su strumenti, incentivi e soluzioni per un uso più consapevole dell’energia. La struttura mira a facilitare l’accesso ai servizi e a promuovere pratiche energetiche più efficienti. L’apertura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

Santarcangelo attiva uno Sportello Energia del Comune di Santarcangelo, sia a servizio degli uffici stessi dell’Amministrazione comunale, sia a disposizione dei cittadini e delle attività economiche, per un utilizzo più consapevole degli strumenti, degli incentivi e delle migliori soluzioni per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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