In data 30 marzo 2026, è stato inaugurato uno sportello dedicato all’orientamento e alla ricerca di lavoro nelle città di Arezzo e Montevarchi. L’obiettivo principale è fornire un punto di riferimento per chi cerca un’occupazione o intende cambiare percorso professionale. La struttura si propone di offrire supporto pratico e informazioni utili a chi si confronta con il mercato del lavoro locale.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Rafforzare l’orientamento, migliorare l’occupabilità e offrire un punto di riferimento concreto a chi cerca lavoro o desidera rimettersi in gioco professionalmente. Con questi obiettivi la Cisl Toscana l ancia anche nel territorio aretino lo Sportello Lavoro, u n servizio gratuito e su appuntamento rivolto a disoccupati, inoccupati, giovani e lavoratori in fase di transizione. Il progetto, attivo a livello nazionale dal 2018 e promosso da Felsa CISL – la federazione che rappresenta il lavoro somministrato, autonomo e atipico – arriva adesso anche ad Arezzo e Montevarchi, dopo le esperienze già avviate con successo in altre città toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - CISL, ad Arezzo e Montevarchi apre lo Sportello Lavoro

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