La Regione Toscana ha stanziato complessivamente più di 3,6 milioni di euro per il sostegno delle Residenze per le arti sceniche. Con l’ultimo incremento di fondi, sono stati approvati altri nove progetti dedicati a questa realtà. La somma complessiva destinata a queste iniziative dimostra l’impegno regionale nel promuovere le attività artistiche legate al teatro e alla scena.

FIRENZE – Sono oltre 3,6 milioni di euro le risorse complessive destinate dalla Regione Toscana al sostegno delle Residenze per le arti sceniche, con un nuovo incremento che consente di finanziare altri nove progetti. Sale così a 19 il numero totale delle iniziative sostenute, nell’ambito dell’avviso regionale Attività PAD 1.a.15 – Residenze per le arti sceniche, volto allo sviluppo di un’occupazione stabile di qualità nello spettacolo dal vivo. Il punto sulle graduatorie e i finanziamenti è stato fatto ieri (15 aprile) all’assessora alla cultura Cristina Manetti nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte molti rappresentanti delle realtà coinvolte nei diversi ambiti artistici (teatro, danza, circo contemporaneo e performing arts).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla Regione oltre 3,6 milioni per le residenze artistiche

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