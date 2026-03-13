Al teatro alla Misericordia di Sansepolcro il programma primaverile delle residenze artistiche

Al teatro alla Misericordia di Sansepolcro è stato presentato il programma primaverile delle residenze artistiche. L’evento ha coinvolto artisti e organizzatori che hanno illustrato le attività previste nei prossimi mesi. La rassegna include diverse iniziative dedicate alla promozione di progetti culturali e creativi nel contesto locale. La presentazione si è svolta in presenza di pubblico e stampa.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Al via il programma primaverile delle residenze artistiche a l Teatro alla Misericordia d i Sansepolcro, diretto dall'associazione culturale CapoTraveKilowatt: da venerdì 20 marzo a mercoledì 3 giugno, sono previste 6 prove aperte al pubblico, 2 laboratori gratuiti e diverse occasioni di incontro con la comunità. Sono 10 le compagnie di teatro o danza che arriveranno a Sansepolcro per trascorrere un periodo di lavoro e ricerca, nutrendo la loro opera dello scambio con il territorio. Al termine del periodo di residenza, le prove aperte al pubblico sono l'occasione per condividere l'avanzamento del lavoro creativo.