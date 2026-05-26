Domani alle 16.30, il Teatro dell’Opera di Sanremo ospiterà la presentazione del saggio “Le ultime imperatrici” di Raffaella Ranise. La scrittrice discuterà del destino delle ultime figure di potere femminile nell’antichità. L’evento è aperto al pubblico e prevede un intervento dell’autrice, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o attività parallele. La presentazione si svolgerà nell’ambito di un calendario di eventi culturali in città.

Domani 26 maggio alle ore 16.30, il Teatro dell’Opera di Sanremo ospiterà la scrittrice Raffaella Ranise per presentare il saggio Le ultime imperatrici. La vera storia di Eugenia de Montijo e Carlotta del Belgio. L’appuntamento, inserito nel ciclo dei Martedì letterari presso il Casinò, è stato anticipato rispetto alla programmazione autunnale originaria a causa di un problema di salute che ha colpito il direttore Mario Giordano. Il cambio di programma ai Martedì letterari del Casinò. L’agenda culturale della città ha subito una variazione imprevista in vista dell’incontro con Mario Giordano. Il direttore non potrà infatti essere presente a Sanremo per motivi di salute, avendo dovuto rinviare la propria trasferta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, Raffaella Ranise svela il destino delle ultime imperatrici

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