Durante la puntata del 24 aprile del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha ottenuto il 69,75% dei voti, battendo Marco Berry. La votazione ha portato alla fine dell’esperienza di Berry all’interno del programma, mentre il destino di Paola, un’altra concorrente, si è definito in base ai risultati della stessa serata. La trasmissione ha visto quindi un cambio di concorrenti, con una chiusura per uno dei partecipanti.

? Cosa sapere Alessandra Mussolini raggiunge il 69,75% dei voti contro Marco Berry nella puntata del 24 aprile.. Il cambio di palinsesto settimanale del reality coincide con l'isolamento di Paola Caruso nel Monolocale.. Il televoto del Grande Fratello Vip 8 vede Alessandra Mussolini e Marco Berry in rotta di collisione per l’assegnazione della nomination questa sera, venerdì 24 aprile, con una netta preferenza digitale che pende verso l’ex parlamentare. Le dinamiche all’interno della Casa si preparano a un cambio di ritmo radicale: la puntata in onda stasera rappresenta infatti l’ultimo appuntamento del venerdì, poiché dal prossimo martedì il reality cambierà palinsesto passando a una frequenza settimanale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip: Mussolini travolge Berry, il destino di Paola si svela

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