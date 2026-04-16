Venerdì 24 aprile alle 21, presso la sede del Ruote Classiche Club Prato in via Ferrucci 235, si terrà la proiezione del documentario intitolato

Venerdì 24 aprile, alle ore 21, la sede del Ruote Classiche Club Prato in via Ferrucci 235 ospiterà la proiezione del documentario Ignazio Giunti – La Storia Mai Raccontata. L’evento, organizzato per valorizzare il patrimonio culturale e umano legato al, vedrà la partecipazione di Vittorio e Piero Tusini Cottafavi, nipoti del protagonista della pellicola diretta da Marco Gentili. Un decennio di ricerca per ricostruire un talento interrotto. Il lavoro cinematografico che si appresta ad essere presentato è il frutto di un percorso investigativo durato oltre dieci anni. Grazie alla produzione di Bluebird Srl in collaborazione con RAI Documentari, la narrazione riesce a scavare nelle pieghe di una biografia straordinaria attraverso l’uso di testimonianze inedite e materiali d’archivio rari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ignazio Giunti: il documentario che svela il destino del pilota

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