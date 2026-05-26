Una runner ha subito un furto rapido allo Tre Ponti di Sanremo, quando un ladro le ha sottratto lo zaino. Il sospetto è che il ladro sia fuggito senza lasciare tracce evidenti. Le telecamere di sorveglianza della zona sono state acquisite per individuare eventuali indizi e ricostruire la dinamica del colpo. Al momento, non ci sono arresti né conferme ufficiali sulla presenza di testimoni.

? Punti chiave Come ha fatto il ladro a sparire senza lasciare tracce?. Quali indizi potrebbero emergere dalle telecamere della zona Tre Ponti?. Perché il passante non ha notato nulla prima del colpo?. Cosa rischia la sicurezza dei parcheggi vicino alla pista ciclopedonale?.? In Breve Furto avvenuto tra le 8:45 e le 9:25 nella zona Tre Ponti.. Bottino include telefono da lavoro e custodia per cuffie audio.. Carabinieri analizzano telecamere della zona per identificare il responsabile.. Il colpo ha colpito l'area di sosta vicino alle casette.. Un ladro ha infranto il finestrino di un’auto parcheggiata vicino alle scalette della pista ciclopedonale di Sanremo, rubando uno zaino contenente un telefono cellulare da lavoro e la custodia di un paio di cuffie tra le 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, furto rapido ai Tre Ponti: rubato lo zaino a una runner

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