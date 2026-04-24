Sanremo rogo sotto lo stadio Matuziano | intervento rapido dei Vigili

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Sanremo per un incendio di vegetazione che si è sviluppato in via Mazzini, vicino allo stadio Matuziano. Le fiamme si sono propagate rapidamente, richiedendo un intervento tempestivo per domare il rogo. Ancora in corso le verifiche sulle cause che hanno scatenato l’incendio, mentre le autorità stanno monitorando la zona per garantire la sicurezza dei residenti.

? Cosa sapere Incendio di vegetazione in corso Mazzini a Sanremo ieri sera vicino allo stadio Matuziano.. I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo evitando danni alle tribune del centro sportivo.. I Vigili del Fuoco di Sanremo hanno domato un incendio di vegetazione in corso Giuseppe Mazzini poco prima delle 20 di ieri, evitando che le fiamme raggiungessero lo stadio Comunale Matuziano. Il rogo si è concentrato su una porzione di macchia mediterranea e ha coinvolto due alberi situati nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo. Una squadra del distaccamento locale è stata inviata immediatamente sul posto per intervenire sulle fiamme che minacciavano la zona verde adiacente alle strutture del centro sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, rogo sotto lo stadio Matuziano: intervento rapido dei Vigili Notizie correlate Sassoferrato, rogo distrugge deposito e veicoli: l’intervento dei VigiliUn incendio ha colpito la zona di via Crocefisso a Sassoferrato nella mattinata di questo sabato 18 aprile, poco prima delle ore 10:00. Ospedaletti, rogo nel centro: intervento rapido per domare il fuoco? Cosa sapere Incendio nella vegetazione di corso Giuseppe Garibaldi a Ospedaletti giovedì pomeriggio verso le 17.