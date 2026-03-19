Roma | forzano un’auto e fuggono con lo zaino rubato arrestati due giovani a Torpignattara

A Roma, nel quartiere Torpignattara, due giovani sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver forzato un’auto parcheggiata e di aver rubato uno zaino con dispositivi elettronici. Gli agenti hanno intercettato i due ragazzi poco dopo il furto e li hanno arrestati. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’arresto per furto aggravato.

Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato dopo aver forzato un’auto in sosta nel quartiere Torpignattara, a Roma, e rubato uno zaino contenente dispositivi elettronici. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha visto l’intervento della polizia locale di Roma, in particolare una pattuglia del gruppo Prenestino, impegnata nel controllo del territorio. Il Furto e la Fuga dei Sospetti. La situazione è emersa quando un cittadino ha contattato gli agenti, informandoli di aver subito un furto. Poco prima, ignoti avevano forzato la sua Smart ForTwo parcheggiata nella zona, portando via uno zaino che conteneva un computer Apple Mac e due dispositivi Pos. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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